Карталы, Челябинская область, 9 июля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. В городе Карталы Челябинской области во время ремонта теплотрассы нашли останки человека. Об этом сообщает региональная поисково-спасательная служба.

Wikimedia.org Теплотрасса

По данным Накануне. Ru, останки лежали на глубине почти полтора метров. Их удалось извлечь.

Останки передали сотрудникам полиции. Теперь специалистам предстоит установить личность погибшего и причину его смерти.