Санкт-Петербург, 9 июля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче Суперкубка России сыграет с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Валерий Данченко и Максим Ковалев. Резервный арбитр — Кирилл Левников.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев.

«Спартак»: Александр Селихов, Георгий Джикия, Данил Денисов, Мацей Рыбус, Никита Чернов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич, Михаил Игнатов, Александр Соболев, Квинси Промес.