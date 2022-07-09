Донецк, , 18:48 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли еще три населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:55 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено пять снарядов калибра 155 мм; 17:28 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 17:30 - населенный пункт Кодема - населенный пункт Доломитное: выпущено две мины калибра 120 мм; 17:35 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 17:50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено 20 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Яковлевке в ДНР шесть снарядов калибра 152 мм.