Вашингтон, 9 июля, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Власти США предоставят гуманитарную помощь Украине на сумму около 368 млн долларов. Эти средства пойдут в том числе на приобретение продуктов питания, оказание медицинской помощи и предоставление доступного жилья. Об этом сообщил 9 июля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

По его словам, «дополнительное финансирование, включающее почти 288 миллионов долларов по линии госдепартамента и свыше 80 миллионов от агентства США по международному развитию (USAID)», будут направляться на продовольствие и безопасную питьевую воду, на защиту и доступное жилье, на экстренную медицинскую помощь. Помимо этого, на денежные субсидии США Украина будет налаживать логистику и гуманитарную координацию, отметил Блинкен.

По его словам, с начала конфликта четверть населения Украины — свыше 11 млн человек — покинули свои дома, в помощи нуждаются 15,7 млн жителей республики. С начала спецоперации России США оказали Украине помощь на сумму более 1,28 млрд долларов, заявил госсекретарь.