Токио, , 18:41 — REGNUM Сайт японской студии FromSoftware подвергся неожиданному «ребрендингу» и сменил название на Armored Core. Об этом 9 июля сообщает портал PCGamesN.

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На момент написания этой новости пользователи, вбивающие в поисковую строку название компании, видят сайт с названием Armored Core. Как предположила редакция издания, судя по всему, это не разработчики сознательно решили переименовать страницу, чтобы подразнить фанатов, а поисковая система Google «вытащила» название по алфавитному принципу из-за отсутствия надлежащего метатега. Тем не менее, как отметил автор статьи, всё это выглядит крайне подозрительно, особенно на фоне недавних слухов о новой игре студии.

Напомним, ранее глава FromSoftware Хидэтака Миядзаки заявил, что проект новой игры компании находится на финальной стадии реализации. После того, как в январе 2022 года студия разослала письмо с информацией, имеющей отношение к шутеру (экшн-игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) в жанре меха (гигантские человекоподобные пилотируемые роботы) от третьего лица, фанаты высказали предположения, что новый проект FromSoftware может быть связан с франшизой Armored Core. Последнюю (пятую по счёту) игру серии Armored Core FromSoftware выпустила 26 января 2012 года.

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