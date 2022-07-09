Новосибирск, , 18:37 — REGNUM В Новосибирске за управление электросамокатом без водительского удостоверения оштрафовано уже больше 100 человек. Почти все они брали транспорт напрокат.

Подростки на электросамокате Kristoffer Trolle

«Некоторые самокаты имеют мощность от 0,250 до четырех киловатт, что, согласно техническому регламенту, приравнивается к транспортным средствам категории «мопед», и для управления таким транспортным средством необходимо водительское удостоверение хотя бы категории «М», — сообщила редакции «Вести Новосибирск» начальник отдела пропаганды регионального управления ГИБДД Анна Варновская.

Согласно официальным данным, за два года в Новосибирской области 14 человек получили травмы в ДТП с участием электросамокатов, один человек погиб.