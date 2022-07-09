Нягань, Югра, 9 июля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Житель Нягани (Югра) обвиняется в оправдании терроризма. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Колючая проволока

По данным следователей, 32-летний гражданин распространял видеоматериалы со сценами террористических действий. Также он демонстрировало атрибуты и символику террористических организаций для поиска единомышленников.

У него обнаружили экстремистскую литературу и другие предметы, которые имеют значение для уголовного дела. Суд отправил его в СИЗО.