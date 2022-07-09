Флоренция, Италия, , 18:33 — REGNUM Как сообщает пресс-служба «Фиорентины», клуб арендовал 27-летнего голкипера «Аталанты» из Бергамо и сборной Италии Пьерлуиджи Голлини. Аренда рассчитана на один год до конца июня 2023 года.

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Ранее сообщалось, что «Фиорентина» сможет выкупить Голлини в следующем сезоне за 8 миллионов евро.

За «Аталанту» Голлини выступает с 1 июля 2018 года после перехода из «Астон Виллы» из Бирмингема за 4,4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость итальянского вратаря, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Голлини, выступая за «Тоттенхэм» на правах аренды, принял участие в десяти матчах за «шпор» во всех турнирах, в которых пропустил одиннадцать мячей. Дважды голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.