София, 9 июля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Известному болгарскому спортсмену, подозреваемому в совершении ДТП со смертельным исходом центре столицы Болгарии Софии, выдвинуты официальные обвинения. Об этом 9 июля сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, бывший футболист одного из культовых клубов Болгарии Георгий Семерджиев обвинен в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, употреблении наркотиков и подделке документов. По предварительным данным, судьи отказали в освобождении Семерджиева под залог и помещению его под домашний арест.

Напомним, в ночь на 6 июля на одном из центральных перекрестков Софии находившийся за рулем внедорожника мужчина насмерть сбил на пешеходном переходе двух женщин и, бросив разбитое транспортное средство, сбежал. Подозреваемый впоследствии был задержан.

В случае признания вины ему грозит до 12 лет тюремного заключения.