Монпелье, Франция, 9 июля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. 32-летний французский экс-полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла может покинуть «Монпелье» и перейти в «Лилль» на правах свободного агента. Соглашение футболиста с «Монпелье» было рассчитано до 30 июня 2022 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Реми Кабелла (справа)

Кабелла воспользоваться разрешением УЕФА, покинул «Краснодар» и бесплатно перешел в «Монпелье» 6 апреля 2022 года. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Реми Кабелла принял участие в шестнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.