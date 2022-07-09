Киев, , 18:28 — REGNUM Указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии подписал президент страны Владимир Зеленский. Соответствующий документ опубликован 9 июля на сайте офиса главы государства.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Уволить Мельника А. Я. с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», — отмечается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии за резкие высказывания в адрес Берлина осудили посла Украины Мельника. Дипломат критиковал власти Германии за нежелание поставлять Киеву вооружения.