Новосибирск, 9 июля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 июля, за сутки зарегистрировано 1349 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

При этом на территории области сделано уже 4 746 236 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области выявлено 260 606 случаев заражения коронавирусом, 254 138 пациентов выздоровели, умерли 5690 человек.

Читайте также: Из-за COVID-19 в новосибирских стационарах остаются 344 человека