Новосибирск, 9 июля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 июля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 344 пациента, в том числе четыре ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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За прошедшие сутки было выявлено 49 новых носителей коронавируса. За это же время 11 человек выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 25 человек, на ИВЛ — пять пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 260 606 случаев заражения коронавирусом, 254 138 пациентов выздоровели, умерли 5690 человек.