Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Данные о местах ведения обстрелов и боевых действий на территории Украины фиксирует система Firms NASA. Она предназначена для распознания мест пожаров с помощью анализа посредством спутникового наблюдения. С помощью системы можно увидеть самые горячие точки в настоящее время, пишет военный эксперт и аналитик Юрий Подоляка.

Спутник Nasa.gov

«Пожары на Украине. Благодаря системе Firms NASA, которая занимается фиксацией крупных пожаров, можно увидеть линию фронта и самые горячие точки», — написал эксперт в своем телеграм-канале.

Напомним, NASA является одним из ведомств федерального правительства США и подчиняется непосредственно президенту США. Оно уполномочено вести деятельность в сфере исследования космоса и осуществляет гражданскую космическую программу.