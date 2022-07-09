Новосибирск, 9 июля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Двое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на остановке в Новосибирске находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили «НГС Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Остановка

«Госпитализированы двое из трёх пострадавших», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске пьяный водитель въехал в остановку с людьми.