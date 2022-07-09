Белгород, 9 июля, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В Белгородской области продлён до 24 июля «жёлтый» уровень террористической опасности. Об этом 9 июля сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

«До 24 июля на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности, — написал он. — Сегодня (9 июля) подписал соответствующий документ».

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде повреждены 65 домов.

Читайте также: Гладков: из-за обстрела со стороны Украины в Белгороде пострадали 65 домов