Санкт-Петербург, 9 июля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев выразил неуверенность в том, что 24-летний бразильский атакующий полузащитник Вендел останется в клубе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вендел (слева)

«Надеюсь, он останется в команде», — цитирует Медведева издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в подписании хавбека заинтересованы «Эвертон» и «Наполи». Также на футболиста претендует бразильский клуб «Фламенго».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Вендел принял участие в 25-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также футболист получил три желтые и одну красную карточки.