Вашингтон, , 17:56 — REGNUM США сами подтолкнули Россию к спецоперации на Украине, в течение долгого времени рассуждая о включении Украины в состав НАТО. Эскалация напряженности на Украине изначально была не самой умной идеей Вашингтона, поэтому придется смириться с тем, что Россия завершит спецоперацию полной победой, так как для нее Украина значит гораздо больше, чем для США. Такое мнение высказал политической обозреватель The American Thinker Джаред Петерсон.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Русские не будут побеждены, и точка. По той простой причине, что Украина значит для них на порядки больше, чем для нас», — приводит слова обозревателя Петерсона РИА Новости.

По его мнению, НАТО вело политику расширения на Восток с 1999 года при том, что никакой российской угрозы не существовало. Решение США пойти на такую авантюру — это проявление амбиций мирового господства, хотя в сущности идея конфликта «весьма глупая, если только Пентагон не ставит целью устроить Армагеддон», отметил автор.

Как считает автор, Россия могла согласиться на урегулирование ситуации мирным путем до начала спецоперации, если бы был объявлен нейтралитет Украины, что никак бы не повредило Западу. Однако теперь требований у России может оказаться гораздо больше, предположил Петерсон.