Рим, , 17:53 — REGNUM Как сообщает издание Goal, главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо интересуется 29-летним фланговым нападающим «Кристал Пэлас» и сборной Кот-д’Ивуара Уилфридом Заа.

Жозе Моуриньо Дмитрий Голубович

За «Кристал Пэлас» Заа выступает с 28 августа 2014 года после перехода из «Манчестер Сити» на правах аренды 2 февраля 2015 года «орлы» выкупили контракта вингера за 3,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Уилфрида Заа, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Уилфрид Заа принял участие в 33-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей.