Донецк, , 17:48 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:20 — населенный пункт Клещеевка — населенный пункт Горловка (Калининский, Никитовский районы): выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Еленовке в ДНР семь снарядов калибра 152 мм.