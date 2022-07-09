Афины , 9 июля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июля, 29-летний центральный защитник сборной Исландии Хердур Магнуссон, выступавший последние четыре года за московский ЦСКА, подписал двухлетнее соглашение с «Панатинаикосом».

Екатерина Лаут Хёрдур Магнуссон

Контракт Магнуссона с «Панатинаикосом» рассчитан на два года до конца сезона 2023/24. Футболист присоединился к греческому клубу на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Хердур Магнуссон принял участие в четырех турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями.

За ЦСКА Магнуссон выступал с 1 июля 2018 года после перехода из «Бристоль Сити» за 2,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 29-летнего исландца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.