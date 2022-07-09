Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Госдепартамент США объявил о введении визовых санкций в отношении 28 должностных лиц Кубы. Эти лица признаны причастными к подавлению беспорядков на острове 11 июля 2021 года. Среди них, в том числе члены компартии Кубы, сообщил в своем заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Среди этих 28 чиновников — должностные лица, причастные к подавлению мирных протестов 11 июля 2021 года. Среди них члены коммунистической партии Кубы высокого ранга, которые отвечают за определение политики на национальном и региональном уровне», — приводит слова Блинкена ТАСС.

Помимо этих лиц, в списке подвергшихся санкциям, ряд кубинских должностных лиц, работающих в коммуникационном секторе и секторе СМИ. По мнению госсекретаря США, они «формулируют и осуществляют политику, ограничивающую возможность кубинцев свободно получать доступ и распространять информацию, а также причастны к распространению дезинформации».

Напомним, летом 2021 года на Кубе произошли беспорядки в нескольких населенных пунктах. Власти призвали защитников Кубинской революции усмирять погромщиков. В результате беспорядков получили ранения многие сторонники правительства, в вину в произошедшем кубинские власти возложили на США.

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