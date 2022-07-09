Донецк, , 17:26 — REGNUM Населенные пункты Озеряновка и Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:20 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Озеряновка: выпущено девять снарядов калибра 155 мм; 16:20 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град».