Нижнеингашский район, Красноярский край, 9 июля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Нижнеингашском районе Красноярского края задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары. Им оказался 23-летний односельчанин потерпевших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

24h.com.vn Нож

Тела 29-летней женщины и её 32-летнего супруга с признаками насильственной смерти были найдены 30 июня. Подозреваемый, как отмечается, от дачи показаний отказался.

«Злоумышленник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц».