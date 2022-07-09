Ростов-на-Дону, 9 июля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июля, футбольный клуб «Ростов» объявил о выкупе у московского «Динамо» контракта 27-летнего российского таранного форварда Николая Комличенко. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

Алексей Колчин ИА REGNUM Комличенко и Егорычев

В прошедшем сезоне Николай Комличенко, выступая за «Ростов» на правах аренды, принял участие в 28-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Соглашение Комличенко с «желто-синими» рассчитано до 30 июня 2026 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского нападающего в 3 миллиона евро.