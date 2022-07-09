Краснодар, 9 июля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. 32-летний опорный полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк в следующем сезоне будет выступать за саудовский футбольный клуб «Аль-Шабаб». Об этом 9 июля сообщила пресс-служба «Аль-Шабаба».

Алексей Колчин ИА REGNUM Гжегож Крыховяк (справа)

Ранее агент Гжегожа Крыховяк сообщал, что полузащитник не собирается уходить из российской команды.

В прошедшем сезоне Гжегож Крыховяк, выступая за греческий АЕК из Афин, принял участие в девяти турах Суперлиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Краснодар» Крыховяк выступает с 2 августа 2021 года после перехода из московского «Локомотива» за 4 миллиона евро.