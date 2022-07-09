Шадринск, Курганская область, , 17:04 — REGNUM В Шадринске Курганской области 22-летнюю женщину будут судить за неуважение к суду. Об этом сообщает областное управление СКР.

В суде Pixabay.com

По данным следствия, гражданка оскорбила судью. Это произошло 12 мая, когда рассматривалось уголовное дело по обвинению её в совершении имущественного преступления.

Гражданка утверждает, что раскаивается в содеянном. Ей грозят штраф до 200 тыс. рублей, обязательные работы вплоть до 480 часов, до двух лет исправительных работ или ареста на срок до шести месяцев.