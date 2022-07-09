Донецк, 9 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:35 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибра 122 мм.