Донецк, 9 июля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Населенный пункт Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:45 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Луганское: выпущено восемь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Александровку за 20 минут.