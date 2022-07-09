Грозный, 9 июля 2022, 16:41 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров от имени всех верующих поблагодарил президента РФ Владимира Путина за внимание и заботу, которые он проявляет к их нуждам. Руководитель республики опубликовал текст поздравления главы государства, который тот адресовал мусульманам России, отмечающим 9 июля один из главных праздников ислама — Курбан-байрам.
Как отметил Кадыров, благодаря политике, проводимой руководством России, «в городах и селах с мусульманским населением с минаретов звучат азаны, совершаются коллективные молитвы, дети имеют возможность обучаться Корану и сунне».