Грозный, 9 июля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров от имени всех верующих поблагодарил президента РФ Владимира Путина за внимание и заботу, которые он проявляет к их нуждам. Руководитель республики опубликовал текст поздравления главы государства, который тот адресовал мусульманам России, отмечающим 9 июля один из главных праздников ислама — Курбан-байрам.

Glavlist.ru Рамзан Кадыров

«В этот значимый для нас день я хотел бы искренне поздравить всех мусульман с лучезарным праздником Ид аль-Адха, выразить искренние слова благодарности президенту России Владимиру Путину за его внимание и заботу к нуждам верующих и пожелать всем гражданам нашей страны единства, благополучия и процветания!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, благодаря политике, проводимой руководством России, «в городах и селах с мусульманским населением с минаретов звучат азаны, совершаются коллективные молитвы, дети имеют возможность обучаться Корану и сунне».

«Безусловно, гарантом этого выступает президент России Владимир Путин, который в своих выступлениях регулярно отмечает высокую значимость мусульман в жизни нашей страны», — подчеркнул Кадыров.