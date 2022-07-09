Донецк, 9 июля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Населенные пункты Пантелеймоновка, Горловка и Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15:40 — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм; 15:45 — населенный пункт Ленинское — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено три мины калибра 120 мм; 16:00 - населенный пункт Марьинка - населенный пункт Александровка: произведено девять выстрелов из танка», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой в ДНР еще четыре снаряда.