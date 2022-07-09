Анкара, 9 июля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Более 270 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) нейтрализовано на севере Ирака с 18 апреля 2022 года. Об этом, как передавало Anadolu Ajansı, сообщил 9 июля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе инспекции пограничных частей в провинции Хаккари на юго-востоке Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, вооруженные силы Турции «шаг за шагом» уничтожают укрытия и базы боевиков в регионе. Акар добавил, что всего на севере Сирии и Ирака с начала года было ликвидировано 1999 боевиков.

«Наша цель — ликвидировать последнего террориста, угрожающего безопасности 85 млн жителей Турции, — заверил министр. — Борьба продолжится вплоть до обеспечения полной защиты границ нашей страны».

Как передавало ИА REGNUM, 7 июля в министерстве обороны Турции сообщили, что военно-воздушные силы Турции нанесли удары по позициям боевиков РПК в Ираке в рамках военной операции «Сжатый кулак».