Москва, 9 июля 2022, 16:28 — REGNUM В Москве в ближайшие часы ожидаются дожди с грозой и сильным ветром, порывы которого превысят 17 метров в секунду. Непогода обрушится на столицу до 21:00 9 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Как предупредили в спасательном ведомстве, из-за неблагоприятных метеорологических явлений может усложниться ситуация на автодорогах, в связи с чем водителям посоветовали снизить скорость передвижения и увеличить дистанцию, а также избегать парковки под деревьями. Также посоветовали в МЧС быть осторожнее прохожим, опасаясь нахождения вблизи с рекламными щитами и различными слабо укрепленными конструкциями.