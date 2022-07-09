Москва, 9 июля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие часы ожидаются дожди с грозой и сильным ветром, порывы которого превысят 17 метров в секунду. Непогода обрушится на столицу до 21:00 9 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1−2 часа с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в распространенном сообщении.

Как предупредили в спасательном ведомстве, из-за неблагоприятных метеорологических явлений может усложниться ситуация на автодорогах, в связи с чем водителям посоветовали снизить скорость передвижения и увеличить дистанцию, а также избегать парковки под деревьями. Также посоветовали в МЧС быть осторожнее прохожим, опасаясь нахождения вблизи с рекламными щитами и различными слабо укрепленными конструкциями.