Бухарест, 9 июля 2022, 16:26 — REGNUM На центральных станциях метро столицы Румынии Бухареста появятся новые заградительные сооружения, призванные сократить количество случаев суицида. Об этом 9 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Как отмечено в заявлении соответствующей управляющей компании «Metrorex», нововведение способно свести к минимуму количество несчастных случаев в системе метрополитена. «Прежде всего, система направлена на предотвращение попыток самоубийств и сопутствующих им инцидентов», — подчеркнули инженеры.
Детали проекта не разглашаются.
Ранее независимые наблюдатели констатировали резкое увеличение количества несчастных случаев в бухарестском метро.