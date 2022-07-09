Бухарест, , 16:26 — REGNUM На центральных станциях метро столицы Румынии Бухареста появятся новые заградительные сооружения, призванные сократить количество случаев суицида. Об этом 9 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Как отмечено в заявлении соответствующей управляющей компании «Metrorex», нововведение способно свести к минимуму количество несчастных случаев в системе метрополитена. «Прежде всего, система направлена на предотвращение попыток самоубийств и сопутствующих им инцидентов», — подчеркнули инженеры.

Детали проекта не разглашаются.

Ранее независимые наблюдатели констатировали резкое увеличение количества несчастных случаев в бухарестском метро.