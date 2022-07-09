Москва, , 16:17 — REGNUM С началом специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины с Россией стали считаться по-настоящему. Так раньше считались с Советским Союзом. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Цели специальной военной операции были объявлены президентом России и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины. Здесь всё ясно, и они будут достигнуты. Но есть и ещё одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также сравнил сегодняшнее положение дел на мировой арене и место России на ней с ситуацией, как в детстве во дворе, когда «если с тобой не считаются — дело плохо».

«Если ты струсил и свинтил домой», когда пришли разбираться ребята с соседнего двора, то «ты никто и больше тебя никуда не позовут», написал Медведев. При этом, по его мнению, если «ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше».

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