Москва, 9 июля 2022, 16:17 — REGNUM С началом специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины с Россией стали считаться по-настоящему. Так раньше считались с Советским Союзом. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он также сравнил сегодняшнее положение дел на мировой арене и место России на ней с ситуацией, как в детстве во дворе, когда «если с тобой не считаются — дело плохо».
«Если ты струсил и свинтил домой», когда пришли разбираться ребята с соседнего двора, то «ты никто и больше тебя никуда не позовут», написал Медведев. При этом, по его мнению, если «ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше».
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