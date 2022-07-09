Донецк, , 16:14 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:15 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибра 122 мм.