Москва, , 16:09 — REGNUM Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 9 июля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет

Так, по состоянию на 16:06 мск в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса; в аэропорту «Домодедово» задержано десять рейсов, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра до 22:00 мск 10 июля.