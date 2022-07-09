Луганск, , 16:04 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 9 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S.Army

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.40 с направления населенный пункт Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS.