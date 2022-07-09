Санкт-Петербург, 9 июля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали систему с использованием технологий искусственного интеллекта для автоматизированного выращивания в теплицах различных культур. Об этом сообщает пресс-служба ЛЭТИ.

Admlip.ru В теплице

Автоматизированные теплицы с различными датчиками и механизмами для контроля процесса выращивания растений уже активно используются в сельском хозяйстве. Учёные ЛЭТИ создали собственную систему, которая подходит для выращивания различных культур.

Особенностью новой разработки стало использование дальномеров для контроля стадии роста и здоровья выращиваемых культур. Это позволяет подбирать оптимальную температуру, влажность, и другие параметры для разных этапов роста и созревания.

«В перспективе использование нейросети будет автоматически распознавать больные растения и уведомлять об этом человека. Таким образом, количество заболевших растений снизится, они будут расти быстрее, повысится их урожайность», — отметила одна из авторов проекта Анастасия Федоркова.