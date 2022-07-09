Питтсбург, США, , 15:53 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подавлен отсутствием предложений от его команды по новому контракту. Об этом 9 июля сообщает The Athletic.

По данным источника, 35-летний хоккеист внешне сохраняет спокойствие, однако на самом деле крайне переживает из-за отсутствия предложений со стороны его клуба по поводу нового контракта.

При этом уточняется, что друзья нападающего сообщили, что он даже «подавлен» сложившейся в этом вопросе ситуацией.

«Он хочет играть только за «Питтсбург». Он не понимает, как переговоры дошли до того, что он может не продлить контракт. Он сказал: «Они не считают меня хорошим игроком — почему?» — сказал один из друзей российского игрока.

«Меня беспокоит то, что происходит. Всё выглядит плохо. Из того, что я знаю, могу сказать, что Джино заслуживает лучшего», — также отметил один из партнёров российского хоккеиста по клубу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нападающий хоккейного клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов недавно вылетал в Дубай, чтобы попытаться уехать в США, однако не смог этого сделать.