Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Электронная промышленность в США может столкнуться с нехваткой специалистов по электротехнике в ближайшие годы. Об этом сообщает портал The Register со ссылкой на данные из выступления исполнительного директора Intel Раджи Кодури.

Микроэлектроника Иван Шилов © ИА REGNUM

Кодури выразил озабоченность в связи с возможной нехваткой специалистов в ходе дискуссии на ежегодном симпозиуме VLSI, где обсуждаются проблемы полупроводниковой промышленности. Он представил график, который показывает, что за последние три десятилетия в США выросло число поступающих в колледжи по специальностям в сфере компьютерных наук. При этом резко упало число студентов, которые поступали на специальности в сфере электротехники.

Издание отмечает, что в ближайшие годы в США планируется расширение производственных мощностей компаний Intel, TSMC и Samsung. Им придётся найти инженеров для проектирования, изготовления и тестирования производимых микросхем.

Только Intel в ближайшие годы предстоит нанять около шести тысяч специалистов в этой отрасли для запуска планируемых предприятий. Планы по строительству завода TSMC в Аризоне и Samsung в Техасе предусматривают наём ещё 1600 и 2000 инженеров соответственно. Также в специалистах в сфере микроэлектроники заинтересованы Nvidia, Qualcomm, AMD и другие американские компании.

«Полупроводниковая промышленность столкнётся с серьёзными проблемами в формировании необходимого штата инженеров в течение нескольких следующих лет», — подчёркивает издание.