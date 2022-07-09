Мелитополь, Украина, , 15:35 — REGNUM В небе над хлебным комбинатом Мелитополя был сбит ударно-разведывательный беспилотник украинских вооружённых формирований. Об этом 9 июля сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

«В небе над городом ПВО России сбила ударно-разведывательный БПЛА противника. Произошло это около хлебокомбината. Боевики Зеленского вслед за газом хотят лишить мирных жителей и хлеба», — написал он в своём сообщении.

Также к сообщению прикреплены фотографии, на которых запечатлён момент, когда беспилотник ВСУ был сбит российскими системами противовоздушной обороны, и обломки аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по городу Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР) пять снарядов.