9 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса о том, что Европа может столкнуться с «серьезными конфликтами» в связи с ростом цен на энергоносители и для предотвращения угроз массовых беспорядков придется вновь начать использовать ископаемое топливо.

Анна Царькова, , 15:42 — REGNUM Европа может столкнуться с «серьезными конфликтами» в связи с ростом цен на энергоносители, и для предотвращения угроз массовых беспорядков придется вновь начать использовать ископаемое топливо. Об этом в интервью The Guardian заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

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По мнению политика, если Европа не сможет преодолеть нынешний кризис, она собьется с пути преодоления долгосрочного кризиса.

«Искренне верю, что если мы не можем дать эту гарантию, то общество окажется на грани, как это происходит из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, роста цен на продовольствие», — подытожил он.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что Запад усиленно «рыл яму» России, и западные страны рискуют оказаться в этой «яме».

«Ничего страшного: у кого есть рубли, у того есть газ!» — с сарказмом отметил Игорь С.

«А у нас в квартире газ, а у вас?» — смеется Римма С.

«Страна с «разорванной в клочья экономикой» рвёт экономику ЕС и Америки, аж треск стоит», — с юмором добавила Галина Б.

«Зато вот все ещё раз увидят всё их «единство» и крысятничество», — отметила Анна С.

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«Будет как с масками [во время за пандемии]… Помните? Вся «цивилизованность» резко пропала!» — написал Виталий М.

«Ничего личного, но жду осени-зимы с нетерпением…» — с сарказмом отреагировала Виктория М.

«Скажите украинцам спасибо», — призвала Наталя В.

«Выживет сильнейший или просто тот, кто от газа не отказывался», — пишет Лилия П.

«Да что же вы, люди, так далеко заглядываете? В Европе уже небывалая засуха — от голода умереть гораздо быстрее можно, а без воды сколько протянет экономика?» — поинтересовалась Ольга А.

«Хотели развалить Россию, а развалили сами себя», — написал Daniel N.

«Не рой другому яму — не знают они наших поговорок», — ответил ему (Daniel N.) Григорий.

«Очень хочется, чтобы все перегрызлись», — не без сарказма пожелала Елена Н.

«Так это у кого будет экономика разорвана в клочья?» — смеется «Доллар по 200».

«Вот никогда не ждала зиму с таким интересом, как в этом году. Прям терпения не хватает», — иронизирует Наталья Евгеньевна.

«Это те, которые хотели, чтобы русские голодали? Ну-ну, пусть продолжают, зимой посмеемся», — отреагировал G53.

«Бумеранг», — добавил Сергей D.

«Предыдущие поколения политиков оставили Западу сильнейшую экономику, а Россию — почти в руинах. Но пришли новые политики и всё благополучно исправили», — пошутил Igor Z.

«Европе надо было пару пословиц хотя бы изучить: не рой другому яму, не плюй в колодец», — порекомендовал Сергей.

«ЕС-то выживет? Куда ж украинцам вступать? Кто ж их финансировать-то будет?» — с юмором поинтересовался Сергей.

«Если замерзнут, пусть попрыгают. А как правильно прыгать — научит Украина», — пошутила Татьяна.

«Болеем за вас! Европа, вперёд, к средневековью!» — смеется Vlad.

«Больше ада!» — с сарказмом написал Al G.

«Пришла наша очередь разваливать Союз», — с юмором подытожил Дмитрий.