Бухарест, , 15:03 — REGNUM В ходе спецоперации пограничной полиции Румынии в уезде Сату-Маре на румынско-венгерской границе задержаны шесть легковых автомобилей, числящихся в угоне в Польше. Об этом 9 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

По предварительным данным контрабандные транспортные средства были нелегально ввезены с Украины. Сообщается о аресте пяти человек, двое из которых являются гражданами Грузии.

Ведется следствие. Если вина арестованных лиц будет доказана в суде, им грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.