Афины , 9 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Афинский футбольный клуб «Панатинаикос» пополнился исландским защитником Хёрдуром Магнуссоном. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба греческой команды.

Екатерина Лаут Хёрдур Магнуссон

Уточняется, что 29-летний футболист перешёл в состав «Панатинаикоса» на правах свободного агента, его контракт с клубом рассчитан на двухлетний срок.

Отметим, последним клубом игрока был московский ЦСКА, в который он пришёл в 2018 году и который покинул в конце минувшего сезона после окончания действия срока его контракта. В общей сложности защитник сыграл в составе армейцев в 93 матчах, отличившись в них пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.