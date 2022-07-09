Джакарта, 9 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В ходе встречи с американским госсекретарём Энтони Блинкеном на встрече глав МИД «Большой двадцатки» в Индонезии министр иностранных дел КНР Ван И потребовал, чтобы США перестали клеветать на Китай и отменили односторонние санкции. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба китайского МИД.

U.S. Department of State Ван И

«Американская сторона должна прекратить распространять клевету о политической системе нашей страны, перестать очернять внутреннюю и внешнюю политику Китая. США должны немедленно снять повышенные пошлины на китайскую продукцию и отменить односторонние санкции в отношении компаний КНР», — сказал в ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Китая.

Также Ван И добавил, что Пекин не станет терпеть вмешательство властей США во внутренние китайские дела, и предостерёг Вашингтон от попыток развязывания новой холодной войны.

«Не надо прикрываться правами человека и лозунгами демократии с целью ущемления интересов КНР», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что встречу, посвященную двухсторонним отношениям Китая и США, проводят на индонезийском острове Бали американский госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И.