Калуга, , 14:48 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился 8 июля с министром спорта России Олегом Матыциным. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, глава профильного федерального министерства находится в регионе с рабочей поездкой в рамках проведения Кубка России по спортивной гимнастике.

На Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге Пресс-служба правительства Калужской области

Предваряя встречу, Владислав Шапша отметил, что для Калуги — «большая честь принимать соревнования такого высокого ранга». «Пожалуй, впервые в истории региона это происходит. Для нас это особенно важно. Спортивная гимнастика — опорный для нас вид спорта. В области тысячи ребят занимаются спортивной. Для них очень важно видеть, как выступают лучшие спортсмены страны. Это дополнительный стимул, чтобы заниматься спортом», — подчеркнул он.

Глава региона проинформировал Олега Матыцина о развитии в регионе как системы профессиональной подготовки спортсменов, так и массового спорта: «Президент России Владимир Путин поставил большие задачи — около 80 процентов жителей должны заниматься физкультурой. Мы строим с помощью федерации спортивные объекты для массового спорта. У нас практический в каждом районе есть физкультурно-оздоровительные комплексы. Нет только в двух районах: Козельском и Спас-Деменском. Мы надеемся, что с вашей поддержкой мы сможем их построить».

Рабочая встреча губернатора Калужской области Владислав Шапша с министром спорта России Олегом Матыциным в Калуге 8.07.22 Пресс-служба правительства Калужской области

Олег Матыцин высоко оценил потенциал площадок дворца спорта. «Дворец недавно введен в эксплуатацию, но живет активной жизнью. Загружены детские спортивные школы. Очень важно, что предоставляются услуги населению», — пояснил он. По оценке федерального министра, то, что соревнования российского уровня проходят в Калуге — символ времени. «Мы всегда говорим, что Россия имеет огромный потенциал: человеческий потенциал, потенциал регионов. Калужская область — яркое тому доказательство. Не всегда была у наших зрителей возможность увидеть выступления сильнейших спортсменов. Ситуация изменилась. Думали, что нас накажут, но у нас на самом деле нам предоставили дополнительные возможности для развития спорта, создания конкурентной среды. Возможности, когда молодые спортсмены соревнуются с именитыми чемпионами. Уверен, это даст дополнительный импульс развитию спортивной гимнастике и других видов спорта», — сказал Олег Матыцин.

На Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге Пресс-служба правительства Калужской области

В ходе беседы Владислав Шапша попросил поддержать инициативу региона — провести космический марафон под эгидой Роскосмоса. Предложение губернатора получило поддержку.

8 июля завершился третий день соревнований Кубка России по спортивной гимнастике. В многоборье были разыграны медали среди мужчин и женщин. Победителем среди мужчин стал олимпийский чемпион Токио Никита Нагорный, среди женщин — олимпийская чемпионка Токио Ангелина Мельникова.

Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил и спортсменов, и зрителей, которые, по его словам, «вернули нас к ощущению того, что мы — величайшая спортивная страна, у нас величайшие традиции, величайшие тренеры, величайшие спортсмены». «Я абсолютно уверен, что нас невозможно сломить, этого не удастся никому сделать, потому что у нас величайшая страна. Сегодня вместе с нами девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Семеновна Латынина, двукратная олимпийская чемпионка Лидия Гавриловна Иванова. Мы понимаем, какую ответственность ощущает нынешнее поколение за то, чтобы сохранить традиции. Мы все преодолеем, еще не раз поднимемся на олимпийские пьедесталы», — сказал он.

На Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге Пресс-служба правительства Калужской области

Обращаясь к участникам соревнований: спортсменам и тренерам, к зрителям, Владислав Шапша отметил, что для Калужская область впервые принимает соревнования такого уровня. «Для нас это очень важно, потому что в Калужской области создана одна из лучших в стране школ по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной», — пояснил он.

«Сейчас не простое время, — продолжил губернатор. И наша страна, и наши спортсмены подвергаются беспрецедентному давлению. Но спортсмены всегда умеют держать удар». Глава региона пригласил на сцену обнинского спортивного гимнаста Ивана Куляка, который из-за дисквалификации не смог принять участие в соревнованиях. На этапе Кубка мира в Дохе Иван Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z на спортивной форме. «Вы знаете, как непросто человеку принять самостоятельное решение. Оно может быть правильным, может быть неправильным. Ты не знаешь об этом, когда ты его принимаешь. Но ты, как настоящий мужчина, принимаешь это решение и отвечаешь за все последствия. И сегодня эти последствия — наша любовь, любовь всей страны и гордость за наших спортсменов».

Соревнования продлятся до 10 июля. Гимнастам из России, Белоруссии, Армении предстоит разыграть медали в отдельных видах многоборья. Среди почетных гостей Кубка России по спортивной гимнастике девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина, двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

В Калуге наградили победителей соревнований по спортивной гимнастике Пресс-служба правительства Калужской области

Главный судья соревнований — директор спортивной школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной Ольга Коркач.