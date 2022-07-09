9 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Набор заключенных в состав подразделений территориальной обороны в Харькове не уменьшит дезертирство, считают в соцсетях.

Светлана Шаповалова, , 15:27 — REGNUM Известие о том, что из-за больших потерь и дезертирства в рядах украинских военных в 127-ю бригаду теробороны в Харькове набирают заключённых, активно комментируют в социальных сетях. Люди иронизируют: оригинальный способ очистить общество от криминала. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

«Политические заключённые в застенках СБУ, в исправительных учреждениях — сплошь уголовники. И ладно бы карманники-домушники-жулики, а то ведь после 2014 года сплошь и рядом грабители, убийцы, насильники и садисты…» — поделился Сихаид Тополев.

«Такой набор не только в Харькове происходит», — замечает Эльвира.

«Это же надо было додуматься зэкам оружие раздать, они же не на фронт побегут, а в тыл — кошмарить гражданских напоследок», — поделился мнением Игорь Рогатин.

«Представляю себе такое войско из вооружённых зеков. Никакие заградотряды не удержат. Только где их потом вылавливать, на чьей территории?» — спрашивает Илья Фомин.

«Наёмники разбегаются, психи заканчиваются, дошла очередь до зэков. Вот интересно — ху из некст? Пацаны-попрыгунчики?» — иронизирует Сергей Соболь.

«А что, инвалиды закончились, теперь в расход заключённых пускают? Ну неплохой вариант для нас. Они там друг друга с вэсэушниками да нациками перестреляют, меньше ракет на эту мразь тратить придётся», — иронизирует Мария.

«Оригинальный способ очистить общество от криминала», — соглашается Марина.

Мобилизация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот она — миллионная армия Украины. По словам их же министра обороны», — поддерживает Иван Кашин.

«Скоро и из психушек набирать начнут», — заметил Михаил.

«Они там все преступники!» — считает Марина Гусева.

«Да пусть хоть чёрта лысого набирают, всё-равно все в котле сгорят в пепел», — замечает Светлана Урусова.

«Ну они-то, конечно же, просто горят желанием повоевать… Они в жизни не работали, а крали, жульничали и мошенничали… Но, видимо, украинская тюрьма пропитывает патриотическими порывами… Теперь Украина под надёжной защитой… Хотя такие известия не особенно веселят, так как неумение пользоваться оружием в надлежащей мере подобные типы часто компенсируют неадекватной жестокостью к мирным людям и раненым… И от того особо опасны именно своей звериной жестокостью…» — поделился мнением Леонид.

«Харьковские власти считают, что укомплектование частей теробороны уголовниками уменьшат дезертирство? Совсем плохо с головами», — считает А.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что из-за потерь и дезертирства войска Украины набирают в бригаду в Харькове заключенных, рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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